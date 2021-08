Вышла Git 2.33 с новыми технологиями переупаковки и слияния

Поделиться

Вышла новая версия распределённой системы управления версиями Git 2.33. Предыдущая версия Git 2.31 появилась в марте 2021 года.

Геометрическая переупаковка

Git разработал новую технологию переупаковки — «геометрическую».

Идея заключается в том, чтобы определить небольшой набор пакетов, которые можно объединить вместе так, чтобы оставшиеся пакеты образовывали геометрическую прогрессию, основанную на размере объектов.

Если самый маленький пакет содержит N объектов, то следующий по величине пакет будет содержать не менее 2N объектов, и так далее.

Зачем нужно? Исторически сложилось так, что загруженные репозитории требуют, чтобы всё их содержимое было упаковано в один огромный пакет. Это связано с тем, что битовые карты, которые очень важны для оптимизации производительности Git, могут описывать объекты только в одном пакете. Геометрическая упаковка устраняет это ограничение.

Сравните размер пакетов до и после геометрической переупаковки с помощью этого скрипта:

$ packsizes() { find .git/objects/pack -type f -name '*.pack' | while read pack; do printf "%7d %s

" \ "$(git show-index < ${pack%.pack}.idx | wc -l)" "$pack" done | sort -rn } $ packsizes # before $ git repack --geometric=2 -d $ packsizes # after

merge-out

В Git также появилась новая технология слияния — merge-out.

Она работает по тому же принципу, что и merge-recursive, но устраняет несколько давних проблем, связанных с производительностью.

Теперь большое слияние происходит быстрее в 500 раз. А серия таких слияний — в 9000 раз, поскольку merge-out умеет хранить в кэше и повторно использовать вычисления, необходимые для слияния.

Как попробовать

Установить Git 2.33 можно через список рассылки ядра.

Подробнее про другие мелкие изменения можно почитать там же или в блоге GitHub.

Источник: Блог GitHub