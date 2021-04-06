Вышла новая Django 3.2 LTS с длительным сроком поддержки 

Разработчики Django опубликовали на официальном сайте пост, посвящённый релизу Django 3.2. По словам команды, развивающей проект, данная LTS-версия фреймворка будет поддерживаться в течение следующих трёх лет.
Также свежее обновление исправит критические уязвимости, в том числе связанные с основной функциональностью, найденные в более старых версиях Django.
Главные изменения/нововведения Django 3.2
- автоматическое обнаружение
AppConfigупрощает настройку подключаемых приложений;
- кастомизация типа автоматически созданных primary-ключей запускает миграцию в поля первичного ключа
BigAutoFieldпо умолчанию;
- функциональные индексы теперь можно создавать на выражениях и функциях базы данных.
Как скачать?
Воспользоваться командой
pip install Django==3.2 в Терминале или посмотреть инструкцию на сайте разработчиков.
Источник: Django