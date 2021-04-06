Вышла новая Django 3.2 LTS с длительным сроком поддержки 

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Разработчики Django опубликовали на официальном сайте пост, посвящённый релизу Django 3.2. По словам команды, развивающей проект, данная LTS-версия фреймворка будет поддерживаться в течение следующих трёх лет.

Также свежее обновление исправит критические уязвимости, в том числе связанные с основной функциональностью, найденные в более старых версиях Django.

Главные изменения/нововведения Django 3.2

автоматическое обнаружение AppConfig упрощает настройку подключаемых приложений;

кастомизация типа автоматически созданных primary-ключей запускает миграцию в поля первичного ключа BigAutoField по умолчанию;

функциональные индексы теперь можно создавать на выражениях и функциях базы данных.

Как скачать?

Воспользоваться командой pip install Django==3.2 в Терминале или посмотреть инструкцию на сайте разработчиков.

Источник: Django