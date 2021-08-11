Вышла новая версия браузера Firefox 91. В нём появилась функция расширенной очистки cookie

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Вчера Firefox выпустила новую версию браузера под номером 91. Нововведений немного, но появилась крутая функция очистки файлов cookie — Total Cookie Protection .

Расширенная очистка cookie

В Firefox 91, когда пользователь хочет удалить с сайт все свои данные, браузер автоматически выбрасывает все файлы cookie, суперфайлы cookie и другие данные, хранящиеся в «банке с cookie» на этом веб-сайте.

Функция Enchanced Cookie Clearing позволяет легко удалить все следы с веб-сайта в вашем браузере — не останется никаких даже скрытых сторонних файлов cookie.

Принцип работы этой функции похожа на то, что делает Apple, чтобы предотвратить трекинг пользователей с помощью Private Relay.

Допустим, вы посетили facebook.com или comfypants.om. Эти сайты сохраняют данные в Firefox и оставляют следы на вашем компьютере: файлы cookie, localStorage, настройки сайта и кэш HTTP.

Встроенные ресурсы сторонних производителей усложняют очистку данных. До Enhanced Cookie Clearing Firefox очищал данные только для домена, который был указан пользователем. Если вы хотели удалить данные сomfypants.com, Firefox чистил хранилище для comfypants.com, но оставлял данные для любых сайтов, которые интегрированы в него — например, facebook.com.

Хранение данных для facebook.com означало, что вас снова можно идентифицировать и трекать при следующем посещении comfypants.com.

Как включить Total Cookie Protection

В настройках браузера необходимо включить Strict Tracking Protection. После этого функция Enhanced Cookie Clearing будет автоматически использоваться всякий раз, когда вы очищаете cookie-файлы для конкретных веб-сайтов.

Где скачать Firefox 91

Скачать последнюю версию браузера Firefox 91 можно по ссылке.

Источник: 9to5Mac, Блог Firefox