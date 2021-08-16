Вышла новая версия linux-дистрибутива Debian 11 Bullseye. Что нового

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Проект Debian после 2 лет разработки выпустил новую стабильную одиннадцатую версию операционной системы Debian GNU/Linux под кодовым названием Bullseye. Она будет поддерживаться следующие 5 лет.

Немного цифр: в 11 версии добавили 11 294 новых пакета, удалили 9 519 пакетов и обновили 42 821 пакет. Всего в Debian 11 Bullseye 59 551 пакетов.

Где доступен

Дистрибутив Debian 11 Bullseye доступен для 9 архитектур:

Intel IA-32/x86 (i686),

AMD64 / x86-64,

ARM EABI (armel),

64-bit ARM (arm64),

ARMv7 (armhf),

mipsel,

mips64el,

PowerPC 64 (ppc64el),

IBM System z (s390x).

Архитектура mips больше официально не поддерживается.

Что нового

Ядро Linux 5.10.

Обновлённые окружения и приложения рабочего стола: Gnome 3.38, KDE Plasma 5.20, LXDE 11, LXQt 0.16, MATE 1.24, Xfce 4.16.

Обновлённое ПО: Calligra 3.2, LibreOffice 7.0, GIMP 2.10.22, Inkscape 1.0.2, Vim 8.2.

Обновлённые средства разработки: OpenJDK 11, Perl 5.32, PHP 7.4, Python 3.9.1, Rust 1.48.

Обновлённые серверные приложения: Apache httpd 2.4.48, BIND 9.16, Dovecot 2.3.13, Exim 4.94, Postfix 3.5, MariaDB 10.5, nginx 1.18, PostgreSQL 13, Samba 4.13, OpenSSH 8.4.

Единая унифицированная иерархия cgroup v2 в systemd.

Новый алгоритм хэширования паролей yescript.

Новая команда open — открывает файл в программе, выбранной по умолчанию для данного типа файла.

Возможность печатать и сканировать без установки драйверов в пакетах CUPS и SANE.

Возможность использовать инструменты для управления изолированными контейнерами Podman.

Драйверы Panfrost и Lima с поддержкой GPU Mali, которые используются в платах с процессорами на базе ARM.

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Как установить

Попробовать Debian 11 Bullseye можно без установки. Для этого используйте один из доступных живых образов, которые загружают операционную систему в состоянии только для чтения в память компьютера.

Затем Debian 11 можно будет установить из этого же живого образа.

Если у вас Debian 10, в большинстве случаев обновление произойдёт автоматически с помощью APT.

Почитайте руководство по установке — в нём подробно описаны инструкции по обновлению и установке, а также возможные проблемы.

Источник: OpenNet