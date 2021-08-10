Вышла Parallels Desktop 17. Теперь Windows 11 можно официально запустить на M1 Mac

Поделиться

Компания Parallels выпустила новую версию программы Parallels Desktop 17, которая позволяет виртуально запускать приложения для Windows и Linux на устройствах с macOS.

Поддержка Windows 11 для M1 Mac

Главное нововведение — возможность запустить Windows 11 на новых Mac с процессором M1.

Parallels Desktop 17 будет поддерживать macOS Monterey в качестве главной и гостевой операционной системы и будет оптимизирован для работы с Windows 11.

Почитайте, как как виртуально запустить macOS Monterey и как виртуально запустить Windows 11 в новой версии приложения.

Подробнее об улучшениях в Parallels Desktop 17:

Что ещё нового

• При работе с Windows 10 Parallels Desktop 17 считывает уровень заряда Mac и автоматически включает экономию батареи при недостаточном заряде.

• Новый виртуальный чип доверенного платформенного модуля позволяет Windows 10 и Windows 11 использовать BitLocker и Secure Boot, чтобы обеспечить ещё более высокого уровня защиты данных.

• Теперь пользователи могут «перетаскивать» любой текст или изображение между приложениями Mac и Windows.

• Улучшенный режим согласованности Coherence, который позволяет параллельно запускать приложения на Windows и на Mac. Все служебные окна Windows теперь автоматически сворачиваются и не мешают работать.

• Улучшенный плагин Parallels Desktop для Visual Studio, который занимается отладкой кода в автономной виртуальной машине, теперь тоже поддерживает компьютеры Mac с чипом Apple M1 (Mac Pro Edition).

Как установить Parallels Desktop 17

Клиенту Parallels. Если вы уже приобретали Parallels Desktop, обновите программу до новой версии 17. Это стоит 2988 рублей.

Новому клиенту. Если вы приобретаете Parallels Desktop первый раз, у вас есть 14-дневный бесплатный период. Потом нужно будет заплатить 4788 рублей за обычную версию.

Владельцу Parallels Dekstop 16. Если вы совсем недавно купили Parallels Desktop 16, возможно, вас обновят бесплатно. Почитайте гарантию, чтобы проверить это.

Источник: Блог Parallels