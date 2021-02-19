Вышла первая бета Android 12 для разработчиков

Накануне ночью Google внезапно представила первую бету своей новой мобильной операционки — Android 12 Developer Preview 1. Её уже сейчас могут опробовать владельцы смартфонов Google Pixel, начиная с третьего поколения.

Так как это лишь первое превью, нововведений не так много. Возможно, с выходом следующих тестовых версий, ситуаций выправится. Но уже сейчас в Android 12 есть несколько интересных нововведений.

Возможность заблокировать камеру и микрофон

В панели быстрого доступа появилось две иконки. При нажатии на них Android 12 мгновенно блокирует доступ к камере и микрофону смартфона сторонним приложениям. И после того, как вы, например, откроете «Камеру», вас попросят дать доступ к камере девайса, включив её.

Удобный «однорукий» режим

В Android 12 появился новый переключатель, который переводит смартфон в режим использования одной рукой. В таком состоянии достаточно провести пальцем вниз, чтобы экран «спустился» на манер iOS:

Возможность скрыть вырез в дисплее

Похожая функция уже имеется на смартфонах под управлением MIUI. А сейчас Google решила добавить возможность скрыть вырезы в новой версии Android. Для этого надо зайти в меню разработчика и выбрать в меню Display Cutout вариант Hidden.

Есть дорожная карта выхода Android 12?

Да, конечно. Судя по ней, Developer Preview будут выходить до мая. Затем Google возьмётся за выпуск обычных бета-релизов и где-то после августа выпустит финальную версию Android 12:

Источник: 9to5Google