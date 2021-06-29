Вышла первая тестовая сборка Windows 11. Как ее установить

Вышла первая тестовая сборка Windows 11. Как ее установить

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Обложка: Вышла первая тестовая сборка Windows 11. Как ее установить

Вчера Microsoft выпустила первую официальную бета-версию Windows 11 Build 22000.51 в рамках программы Insider Preview. 

Что внутри

 В билде есть почти все обещанные фичи и интерфейсные изменения:

  • обновлённый проводник с упрощённым управлением файлами;
  • новое меню «Пуск»;
  • улучшенный центр уведомления;
  • новые виджеты;
  • улучшенная группировка окон;
  • новая версия Microsoft Store.

Microsoft Teams и возможность запускать Android-приложения пока не завезли.

Обновлённое меню «Пуск» в Windows 11

Как установить

Скачать тестовую сборку Windows 11 могут только участники программы Insider Preview. 

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Подробнее о том, как установить бета-версию Windows 11:

Системные требования

Прежде чем устанавливать бета-версию, проверьте, что ваше устройство соответствует минимальным требованиям.

  • 64-битный двухъядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц;
  • 4 ГБ ОЗУ;
  • 64 ГБ свободного места на диске;
  • дисплей высокой четкости (720p) с диагональю более 9 дюймов;
  • совместимость с UEFI, Secure Boot и поддержка TPM 2.0;
  • видеокарта, совместимая с DirectX 12 или WWDM 2.0.

Источник: Блог Windows