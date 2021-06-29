Вышла первая тестовая сборка Windows 11. Как ее установить

Вчера Microsoft выпустила первую официальную бета-версию Windows 11 Build 22000.51 в рамках программы Insider Preview.
Что внутри
В билде есть почти все обещанные фичи и интерфейсные изменения:
- обновлённый проводник с упрощённым управлением файлами;
- новое меню «Пуск»;
- улучшенный центр уведомления;
- новые виджеты;
- улучшенная группировка окон;
- новая версия Microsoft Store.
Microsoft Teams и возможность запускать Android-приложения пока не завезли.
Как установить
Скачать тестовую сборку Windows 11 могут только участники программы Insider Preview.
Стать участником программы Insider Preview →
Подробнее о том, как установить бета-версию Windows 11:
Системные требования
Прежде чем устанавливать бета-версию, проверьте, что ваше устройство соответствует минимальным требованиям.
- 64-битный двухъядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц;
- 4 ГБ ОЗУ;
- 64 ГБ свободного места на диске;
- дисплей высокой четкости (720p) с диагональю более 9 дюймов;
- совместимость с UEFI, Secure Boot и поддержка TPM 2.0;
- видеокарта, совместимая с DirectX 12 или WWDM 2.0.
Источник: Блог Windows