WhatsApp начал тестировать сквозное шифрование для резервных копий, которые хранятся в облаке

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В отличие от чатов WhatsApp, резервные копии не используют end-to-end шифрование.

Резервные копии чатов хранятся на серверах Google Drive или iCloud без защиты со стороны WhatsApp. Шифруют данные только сами облачные сервисы. Об этом даже предупреждает сам WhatsApp в разделе «Резервное копирование»:

«Сообщения и медиафайлы, резервные копии которых хранятся на Google Диске и iCloud, не защищены сквозным шифрованием WhatsApp».

Судя по бета-версии WhatsApp v2.21.15.5, в скором времени резервные копии всё-таки можно будет защитить — паролем.

Для тех, кто особенно заботится о конфиденциальности, даже готовится возможность использовать 64-значный ключ шифрования вместо пароля. Правда, если вы его забудете, потеряете доступ ко всем резервным копиям.

Незащищённые резервные копии — одна из главных претензий к WhatsApp. Об этом, например, часто вспоминает основатель Telegram Павел Дуров. Поэтому такие улучшения пойдут на пользу мессенджера от Facebook и привлекут больше пользователей.

Источник: 9to5google