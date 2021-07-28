WhatsApp разрабатывает функцию переноса истории чата с iOS на Android

WhatsApp разрабатывает функцию переноса истории чата с iOS на Android

Новости, 0
Обложка: WhatsApp разрабатывает функцию переноса истории чата с iOS на Android

Портал WABetaInfo сообщил, что WhatsApp занялся разработкой функции, которая позволит перенести историю чата с iOS на Android. 

Невозможность перенести историю чата между платформами — одно из главных неудобств, которое отмечают пользователи WhatsApp. Сейчас перекидывать данные из WhatsApp можно только в рамках одной ОС.

На скриншотах, которыми поделился WABetaInfo, видна новая функция «Переместить чаты на Android» в приложении WhatsApp для iOS.

Скриншоты новой функции переноса истории чатов между системами

Как сообщают разработчики XDA, новый инструмент «миграции» может стать частью нового приложения для iOS Switch to Android, которое разрабатывает Google. 

Аналогичный перенос с Android на iOS тоже будет доступен, заявляет WABetaInfo. 

Источник: The Verge

Разработчик flutter
До 180 000 ₽
Удалённо, full-time
Программист Unity
От 100 000 ₽
Удалённо, full-time
IOS developer
Удалённо, full-time
Android developer
Удалённо, full-time
Все вакансии
Разместить вакансию