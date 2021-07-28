WhatsApp разрабатывает функцию переноса истории чата с iOS на Android

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Портал WABetaInfo сообщил, что WhatsApp занялся разработкой функции, которая позволит перенести историю чата с iOS на Android.

Невозможность перенести историю чата между платформами — одно из главных неудобств, которое отмечают пользователи WhatsApp. Сейчас перекидывать данные из WhatsApp можно только в рамках одной ОС.

На скриншотах, которыми поделился WABetaInfo, видна новая функция «Переместить чаты на Android» в приложении WhatsApp для iOS.

Как сообщают разработчики XDA, новый инструмент «миграции» может стать частью нового приложения для iOS Switch to Android, которое разрабатывает Google.

Аналогичный перенос с Android на iOS тоже будет доступен, заявляет WABetaInfo.

Источник: The Verge