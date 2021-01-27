Xiaomi готовит аудио-тактильную обратную связь для своих смартфонов

В бета-версии MIUI 12,5 нашлось упоминание о новой разработке Xiaomi. Как пишет Telegram-канал «Xiaomi & MIUI News», компания готовит для пользователей своих смартфонов аудио-тактильную обратную связь.

Меню с соответствующими настройками было обнаружено в свежей тестовой сборке оболочки Xiaomi. Судя по описанию, пользователи смогут ощутить всё то, что происходит на экране, своими руками. В том числе и при совершении привычных действий: перелистывании страниц, использовании жестов и т.д. Для этого китайский производитель смартфонов намерен совершить некий прорыв в подходе к вибрации.

Для лучшего понимания, что именно компания имеет в виду, она создала отдельный ролик с демонстрацией технологии:

Функция Natural touch («Натуральное касание») будет доступна на будущих смартфонах Xiaomi, а также в уже вышедших Mi 9 Pro, Mi 10T и 10T Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 и 10 Pro, а также Mi 11.

Источник: Telegram / Xiaomi & MIUI New