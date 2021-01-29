Xiaomi представила революционную технологию зарядки устройств «по воздуху»

Китайская компания Xiaomi представила новую технологию Mi Air Charge. С её помощью пользователи смогут заряжать свои смартфоны, «умные» часы и прочую электронику буквально по воздуху, пишет The Verge.

В рамках анонса китайский ИТ-гигант рассказал, что одновременно от Mi Air Charge получится заряжать несколько устройств. При этом новинка способна определять местоположение заряжаемого гаджета в пространстве. Максимальная мощность, выдаваемая Mi Air Charge, составит 5 Вт, что сопоставимо с современными реверсивными зарядками.

Представители Xiaomi отметили, что показанная технология находится на том этапе, на котором компания не может гарантировать её выход раньше 2022 года. Но уже сейчас китайский бренд рассуждает о том, что в ближайшем будущем обыкновенные жилые комнаты будут заполнены подобными девайсами. С их помощью пользователи забудут о проблемах, связанных с частым разрядом гаджетов.

Источник: The Verge