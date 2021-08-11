Xiaomi представила робопса CyberDog. Это как Spot от Boston Dynamics, но в 48 раз дешевле

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Xiaomi анонсировала четвероногого робопса CyberDog — аналог робота Spot от Boston Dynamics.

В рамках эксперимента Xiaomi будет продавать CyberDog за 114 тысяч рублей. Для сравнения: Spot стоит 5,5 миллионов рублей — в 48 раз больше.

CyberDog работает на основе открытого ПО — это позволяет настраивать функции робопса для своих задач.

Что внутри

Робот от Xiaomi работает на основе платформы с искусственным интеллектом NVIDIA® Jetson XavierTM NX, которая включает в себя 384 ядра CUDA®, 48 тензорных ядер, процессор 6 Carmel ARM и 2 двигателя ускорения глубинного обучения.

Как видит окружающий мир

Окружающий мир CyberDog анализирует с помощью 11 сенсоров: датчиков касания, камер, ультразвуковыми датчиками, GPS-модулями.

У робота от Xiaomi есть интерактивные ИИ-камеры, бинокулярные сверхширокоугольные камеры и модуль Intel ® RealSenseTM D450 Depth, который позволяет роботу обучаться благодаря алгоритму компьютерного зрения.

Что умеет

CyberDog не только умеет анализировать окружение, но ещё и сам простраивает маршруты, умеет избегать препятствия и при необходимости следовать за хозяином.

Трюки робопёс тоже может показать: например, сальто назад.

Зацените демонстрационное видео:

Источник: Блог Xiaomi