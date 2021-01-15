Xiaomi тоже под санкциями — власти США подозревают компанию в связях с китайскими военными

Xiaomi тоже под санкциями — власти США подозревают компанию в связях с китайскими военными

Главный вопрос — какими будут последствия для пользователей?

Администрация президента Дональда Трампа добавила ещё 9 компаний из Китая в чёрный список. В него вносят тех, кто подозревается в связях с китайскими военными.

В перечне оказались корпорация Xiaomi и производитель авиакосмической техники Comac. Американские инвесторы обязаны прекратить сотрудничать с этими компаниями и продать свои активы в них до 11 ноября 2021 года.

Пентагон должен вести список компаний, связанных с китайскими военными, с 1999 года. Однако исполнять соответствующий закон начали только в 2021 году. На данный момент в перечне уже 35 компаний, среди которых нефтяной гигант CNOOC и один из ведущих производителей чипсетов SMIC.

Источник: Reuters

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