Xiaomi тоже под санкциями — власти США подозревают компанию в связях с китайскими военными

Администрация президента Дональда Трампа добавила ещё 9 компаний из Китая в чёрный список. В него вносят тех, кто подозревается в связях с китайскими военными.

В перечне оказались корпорация Xiaomi и производитель авиакосмической техники Comac. Американские инвесторы обязаны прекратить сотрудничать с этими компаниями и продать свои активы в них до 11 ноября 2021 года.

Пентагон должен вести список компаний, связанных с китайскими военными, с 1999 года. Однако исполнять соответствующий закон начали только в 2021 году. На данный момент в перечне уже 35 компаний, среди которых нефтяной гигант CNOOC и один из ведущих производителей чипсетов SMIC.

Источник: Reuters