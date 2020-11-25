Алгоритмы YouTube уличили в «борьбе» с антипрививочниками

По итогу специалисты выяснили, что Google всеми возможными способами пытается переманить таких пользователей на «светлую сторону». Для этого она показывает в разделе «Рекомендованные» видео, в которых развеиваются мифы о вреде прививок. Подобные ролики сервис подсовывает и в разделе «Следующее видео».

Не имеет значения, сколько [видео] вы ищете на тему антивакцинации, система рекомендаций всё равно будет показывать разоблачающие эту теорию или поддерживающие вакцины видео <…> Но это не относится к другим теориям заговора. Танушри Митра , Соавтор исследования

Что интересно, учёные также проанализировали поведение YouTube в случае с аккаунтами, которые интересовались прочими теориями: о плоской Земле, о фальсификации высадки американских астронавтов на Луну и т.д. В конечном итоге специалисты выяснили, что полноценная борьба платформы была направлена преимущественно на антипрививочников.

Источник: Business Insider