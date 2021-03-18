За 2020 год количество новых вирусов на macOS увеличилось в 10 раз

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Atlas VPN провела исследование, в результате которого выяснила, что за 2020 год на macOS появилось 674 273 новых вирусов и зловредов. В сравнении с 2019 годом их количество увеличилось более чем в 10 раз, сообщается в блоге компании.

В сравнении с прошлыми годами, 2020-й выдался очень «урожайным». Так, если с 2012 по 2019 года специалисты нашли всего 219 257 образцов вредоносных программ, то за один лишь прошлый год их число увеличилось более чем в три раза.

Но даже эти цифры не идут ни в какое сравнение с ситуацией на Windows. Исследователи из Atlas VPN выяснили, что за тот же 2020 год для операционки Microsoft было разработано 91,05 млн новых образцов вредоносного ПО. И это является абсолютным рекордом для платформы.

Эксперты отметили, что ежедневно для Windows создавалось в среднем по 250 тыс новых угроз. Для сравнения, для macOS их число не превышало 2 тыс угроз в день.

Источник: Atlas VPN