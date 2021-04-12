За найденные в WordPress уязвимости готовы платить по 23 миллиона рублей

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Компания Zerodium объявила об увеличении награды за нахождение уязвимостей в движке WordPress. Если раньше она платила по 100 тыс долларов за каждую, то сейчас готова раскошелиться аж на 300 тыс долларов (более 23 млн рублей).

В своём Twitter-аккаунте компания описала требования к эксплоиту. Он должен работать на самой свежей версии WordPress, при этом с дефолтными настройками и без сторонних плагинов. Также важно, чтобы метод взлома не требовал аутентификации или взаимодействия с пользователем.

Представители Zerodium также объявили, что предложение о награде — временное. При этом никаких сроков окончания выплаты повышенного вознаграждения они не озвучили.

Если вам удалось обнаружить уязвимость, удовлетворяющую требованиям компании, можете связаться с ней, кликнув по ссылке.

Источник: Twitter/Zerodium