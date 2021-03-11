Защита Denuvo появится в играх для PlayStation 5

Компания Irdeto анонсировала портирование своей защиты Denuvo на PlayStation 5. Речь идёт о технологии Denuvo Anti-Cheat, которая «принесёт конец читерству» на платформе.

Представители компании заявили, что их разработка позволит игровым студиям не беспокоиться о мошенниках в онлайн-режимах их проектов. При этом в Irdeto уточнили, что Denuvo не снижает производительность PlayStation 5 в играх за счёт «отъедания» части мощностей консоли ради защиты.

Последнее утверждение вызывает определённые вопросы. Например, в 2020 году разработчики из id Software сначала добавили, а затем удалили Denuvo Anti-Cheat из Doom Eternal. И всё из-за того, что игроки по всему миру столкнулись с сильным падением производительности в момент активации «защитника» от Irdeto.

Возможно, компания уже исправила проблемную часть Denuvo и на PlayStation 5 система будет работать в разы плавнее. Так это или нет — мы узнаем лишь спустя какое-то время.

Источник: Irdeto