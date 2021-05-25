Завершились слушания по делу Epic Games против Apple

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Спустя три недели активного противостояния, слушания по делу Epic Games против Apple наконец-то завершились. Судья Ивонна Гонсалес Роджерс всё это время собирала свидетельские показания, в том числе от топ-менеджеров ИТ-гигантов.

Теперь же она займётся изучением собранных материалов. При этом во время последнего заседания судья отметила, что не понимает к чему приведёт победа Epic Games.

Так, если юрист игрового разработчика преподносил всё так, словно они добиваются снятия антиконкурентных ограничений, то Роджерс заявила, что у Epic Games на самом деле есть иные скрытые мотивы. Если компания Тима Суини выиграет дело, то его многомиллиардный бизнес может вырасти до триллионов долларов.

На какой именно срок растянется изучение материалов — неизвестно. Но учитывая, что на руках у судьи более 4,5 тыс страниц свидетельских показаний, на это могут уйти месяцы.

Источник: 9to5Mac