Жители Великобритании присоединились к тестированию спутникового интернета Starlink. Скорость и правда высокая

В Великобритании разрешили спутниковой интернет-службе SpaceX Starlink запустить программу тестирования. Жители получили комплекты для подключения к новой сети стоимостью 439 фунтов стерлингов (около 45 000 рублей). Ежемесячная плата за услугу составляет 84 фунта (около 8500 рублей).

Уже есть первые отзывы пользователей. Один из жителей Девона на юго-западе Англии рассказал, что Starlink предоставляет доступ в интернет со средней скоростью 85 Мбит/с. Для сравнения, местный провайдер British Telecom не мог обеспечить в сельской местности более 0,5 Мбит/с.

Компания SpaceX сообщила участникам тестирования, что они могут рассчитывать на скорость от 50 до 150 Мбит/с. Отдельные пользователи из США, где бета-тест начался в конце 2020 года, заявили о скорости более 210 Мбит/с.

Великобритания — не единственный крупный рынок, на который выходит SpaceX. Тестирование уже проходит в США и Канаде; Греция, Германия и Австралия тоже одобрили внедрение спутникового интернета.

Источник: Business Insider