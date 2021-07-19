Zoom покупает разработчика решений для колл-центров Five9. Это позволит развить сервис облачной телефонии Zoom Phone

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Что случилось

Компания Zoom договорилась о покупке разработчика облачных решений для колл-центров Five9. Стоимость сделки составит 14,7$ миллиардов — это первая крупная покупка Zoom.

Сегодня представители компаний созвонятся в Zoom, чтобы обсудить детали сделки. Сама покупка состоится в первой половине 2022 года.

Что за Five9

Five9 — провайдер облачных технологий. Она продаёт ПО для колл-центров, ассистентов для поддержки клиентов и сервисы для контроля за сотрудниками.

Два года назад Five9 провела IPO — тогда её оценили в 9$ миллиардов.

Five9 основали 2001 году — в этом году компании исполняется 20 лет.

Что будет после покупки

Five9 станет подразделением Zoom, гендиректору разрешат сохранить свой пост.

Силами купленной компании Zoom хочет развить собственный сервис облачной телефонии Zoom Phone.

Источник: TechCrunch