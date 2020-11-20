Нейросеть написала и спела голосом Eminem шутливый трек про Марка Цукерберга

На YouTube-канале Calamity Ai было опубликовано видео, в котором нейросеть, звучащая один в один как Eminem, читает трек, написанный другой нейросетью. В нём исполнитель как бы диссит основателя Facebook Марка Цукерберга, обращаясь в том числе и к шуточной теории об инопланетном происхождении бизнесмена.

По словам автора ролика, при создании трека он воспользовался двумя нейросетями: GPT-3 и Google Tacotron 2. Первая отвечала за написание текста трека (причём автор ролика воспользовался сервисом Shortly Read, основанным на GPT-3), а вторая синтезировала речь, максимально схожую с исполнением Eminem.

Приятель, ты сломан.

Мы можем увидеть это в твоих глазах —

Они дрейфуют на острове где-то в небесах. Фрагмент из дисса Calamity Ai

Стоит отметить, что несмотря на заметное сходство с Eminem в плане звучания и стилистики, нейросеть местами ошибалась, выдавая бессвязные фразы. Например, сложно понять, что имела в виду GPT-3 в следующих строках:

Когда ты просыпаешься, ты как человек, создавший тост.

Да, ты компьютер, юху! Фрагмент из дисса Calamity Ai

Сам ролик с полной версией дисса можно посмотреть ниже:

Источник: TNW