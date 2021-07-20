Можно бесплатно проверить, следят ли за вами с помощью Pegasus. Amnesty International выпустила приложение Mobile Verification Toolkit 

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Что случилось?

Вчера стало известно, что ряд стран использовал шпионское ПО Pegasus для слежки за журналистам и активистами.

Сегодня Amnesty International выпустил инструмент

Mobile Verification Toolkit (MVT). Он проверит, заражён ли ваш телефон Pegasus.

Как работает MVT?

MVT сканирует телефон и ищет в нём индикаторы компрометации (IOC), которые совпадают с теми, что использовали для заражения смартфона Pegasus. Они перечислены в GitHub-репозитории программы.

Инструмент работает в командной строке, поэтому потребуются хотя бы базовые знания о том, как перемещаться по терминалу.

Amnesty International рассказывает о Mobile Verification Toolkit →

На каких устройствах работает MVT?

MVT работает на iOS и Android. На Android-устройствах — хуже, потому что распознать следы слежки с помощью Pegasus на них сложнее.

Нужно ли мне проверять свой телефон MVT?

Если считаете, что за вами могли следить спецслужбы стран, перечисленные в этой статье, стоит.

Если вы обычный человек, который не занимается профессиональной журналистикой, активизмом или политиком, Pegasus вам не угрожает.

Если всё-таки решились, вот ссылка:

Mobile Verification Toolkit на GitHub →

Источник: TechCrunch