Apple всё же снизит комиссию в App Store. Правда, есть некоторые «но»

Информацию о нововведении компания опубликовала в собственном блоге. Из записи следует, что начиная с 1 января 2021 года разработчики с доходом менее 1 млн долларов в год смогут платить комиссию в размере 15%. Прежде, напомним, её размер составлял 30%.

Для того, чтобы принять участие в новой программе, девелоперам будет необходимо подать заявку. Затем Apple займётся изучением выручки разработчика за 2020 год — это необходимо для установления, соответствует ли он всем требованиям компании. Что интересно, новые разработчики смогут пройти проверку для участия в программе практически мгновенно. В случае же, если создатели приложений превысят доход в 1 млн долларов, они автоматически лишатся льготных условий и будут вынуждены платить стандартную комиссию в 30%.

App Store, как никто другой, был двигателем экономического роста, создавая миллионы новых рабочих мест и открывая путь к предпринимательству, доступный каждому, у кого есть отличная идея. Наша новая программа продвигает этот прогресс — помогая разработчикам финансировать свой малый бизнес, рисковать в новых идеях, расширять свои команды и продолжать создавать приложения, которые обогащают жизнь людей. Тим Кук , Глава Apple

Отметим, что по заявлениям Apple, в программе смогут принять участие более 28 млн зарегистрированных разработчиков. Больше подробностей о льготной комиссии и её условиях компания обещала сообщить уже в декабре.

Источник: Блог Apple