Apple планирует выпустить беспилотный автомобиль к 2024 году

Apple нацелена на создание электромобиля для массового использования. Об этом агентству Reuters сообщили два источника, знакомые с ситуацией. Сама компания пока отказывается комментировать планы на будущее и рассказывать о своих продуктах.

По словам источников, центральное место в стратегии проекта занимает разработка аккумулятора. Он должен вывести электромобили на новый уровень благодаря снижению стоимости и увеличению запаса хода. Результата планируют достичь благодаря новой конструкции, которая позволит увеличить объём батареи. Пока неясно, кто будет собирать автомобили под брендом Apple. Ожидается, что компания будет полагаться на партнёра-производителя.

Разработка беспилотного автомобиля Apple началась ещё в 2014 году в рамках программы Project Titan. Однако заметное продвижение началось только после прихода в 2018 году Дуга Филда (Doug Field). Ранее он занимал должность старшего вице-президента по техническим вопросам в Tesla.

Источник: Reuters