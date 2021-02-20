Экс-разработчик Telegram создал клиент Clubhouse для Android

Накануне ночью Григорий Клюшников опубликовал пост в своём Twitter-аккаунте. В нём экс-разработчик ВКонтакте и Telegram рассказал о созданной им Android-версии популярной соцсети Clubhouse — Houseclub. А в течение нескольких часов он опубликовал ссылку на GitHub-репозиторий проекта.

На данный момент приложение практически полностью рабочее. При этом сам разработчик не исключает бан аккаунта, который будет использовать его Android-клиент Clubhouse.

Как скачать/установить приложение себе?

Зайти на репозиторий проекта. Скачать архив Houseclub. Импортировать в Android Studio и нажать кнопку Run. Установить полученный APK-файл.

Сам Григорий не гарантирует, что за использование его Houseclub можно получить бан от Clubhouse. Так что пробуйте приложение на свой страх и риск.

Источник: Twitter / grishka11