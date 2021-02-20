Экс-разработчик Telegram создал клиент Clubhouse для Android

Накануне ночью Григорий Клюшников опубликовал пост в своём Twitter-аккаунте. В нём экс-разработчик ВКонтакте и Telegram рассказал о созданной им Android-версии популярной соцсети Clubhouse — Houseclub. А в течение нескольких часов он опубликовал ссылку на GitHub-репозиторий проекта.
На данный момент приложение практически полностью рабочее. При этом сам разработчик не исключает бан аккаунта, который будет использовать его Android-клиент Clubhouse.
Как скачать/установить приложение себе?
- Зайти на репозиторий проекта.
- Скачать архив Houseclub.
- Импортировать в Android Studio и нажать кнопку Run.
- Установить полученный APK-файл.
Сам Григорий не гарантирует, что за использование его Houseclub можно получить бан от Clubhouse. Так что пробуйте приложение на свой страх и риск.
Источник: Twitter / grishka11