DigitalOcean теперь позволяет задеплоить Open Source приложение одной кнопкой — это и другие нововведения с конференции #DODeploy

Каждый Open Source разработчик хочет, чтобы его приложением пользовалось больше людей. Один из способов помочь донести ПО до пользователя — простая и понятная инструкция в файле README.md внутри GitHub репозитория.

Больше не нужно тратить время и силы на написание и поддержание этой инструкции в актуальном состоянии. DigitalOcean на своей онлайн-конференции Deploy рассказали о новой фиче: теперь достаточно добавить в файл README.md кнопку «Deploy to DigitalOcean».

Как это работает?

Когда пользователь нажимает кнопку, ему предлагается несколько простых шагов, чтобы развернуть приложение в DigitalOcean App Platform. Это позволяет разработчику сфокусироваться на развитии приложения, а не на актуализации файла README.md. В качестве примера вы можете развернуть тестовое приложение.

Сколько это стоит?

За установку кнопки не нужно доплачивать. Тарифы на развертывание приложения стандартные для DigitalOcean App Platform. Платформа предлагает три варианта подписки: Starter, Basic и Professional. Starter идеален для статичных сайтов. Позволяет бесплатно задеплоить 3 сайта, за каждый дополнительный придётся доплатить 3 доллара в месяц. Basic и Professional подходят для динамических веб-приложений.

Что ещё нового в App Platform?

App Platform поддерживает множество популярных языков и фреймворков: Node.js, Python, Django, Go, PHP, Laravel, React, Ruby, Ruby on Rails, Gatsby, Hugo, статические сайты и Docker.

Среди нововведений:

отслеживание деплоя: позволяет запускать процессы до и после развертывания, что может быть полезно, например, при миграции БД;

новые тарифы: App Platform содержит каждый компонент приложения (сервисы, БД) в отдельном контейнере. DigitalOcean добавили два тарифа для более гибкого выбора размера контейнера;

больше памяти для БД: теперь доступны 512МБ вместо 256МБ за те же 7 долларов в месяц.

Источник Easily deploy open source apps with the new ‘Deploy to DigitalOcean’ button and other App Platform enhancements