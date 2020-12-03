Дипфейки в рекламе: Сбер оживил Жоржа Милославского из «Иван Васильевич меняет профессию»

Нет ничего удивительного в том, что дипфейки в первую очередь нашли коммерческое применение в рекламе. «Сбер» использовал крайне популярный образ, да ещё и под Новый Год, время, когда «Ивана Васильевича» крутили по всем каналам.

Правда возникает ряд вопросов: например, нужно ли платить за использование популярного образа? Что, если бы Жорж читал русский реп или рекламировал казино или микрозаймы? И как в дальнейшем будет использоваться эта технология?

Пока ничего толком не ясно, так что расскажите в комментах, что думаете, а заодно поставьте галочку: