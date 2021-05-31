Find Starlink: сервис, показывающий дату пролёта спутников Starlink над вашим городом

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Компания SpaceX Илона Маска продолжает запускать в космос всё новые спутники Starlink. И если сейчас их насчитывается около 1,5 тыс, то уже к 2027 году это число должно вырасти до 42 тыс штук.

В последнее время в сети начало появляться множество фото пролетающих в ночном небе спутников Starlink. Для того, чтобы сделать процесс легче, анонимный разработчик создал сервис Find Starlink — сайт, показывающий, когда лучше всего выискивать аппараты SpaceX в небе над вашим городе.

Работает платформа достаточно просто. Пользователь либо выбирает из списка уже заданных создателем городов, либо вводит свои координаты. После этого Find Starlink показывает, когда именно в ближайшие 5 дней будет наилучшая видимость спутников, а в какие средняя и «не очень».

Автор проекта отдельно отмечает, что «наилучшие результаты показываются в течение 4-5 дней после выхода новой группы спутников в космос». Связано это с тем, что уже спустя неделю они меньше отражают свет, из-за чего их гораздо сложнее отследить.

Источник: Business Insider