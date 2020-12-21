Firefox улучшит защиту от слежки с помощью функции разделения сети

В Firefox 85 появится новая функция для защиты пользователей от слежки — Network Partitioning. В основе её работы лежит принцип разделения хранилища на стороне клиента. Это новый стандарт, который в настоящее время разрабатывается Консорциумом Всемирной Паутины (World Wide Web Consortium или W3C).

После внедрения функции Network Partitioning браузер будет хранить кэш, фавиконы, CSS-файлы, изображения и другие данные отдельно для каждого файла, а не в одном пуле. Это затруднит отслеживание пользователей, которым активно занимаются рекламные и аналитические компании.

Firefox — не первый браузер, который будет разделять данные сайтов. Разбиение систем хранения есть в Safari и Google Chrome.

Релиз Firefox 85 запланирован на конец января 2021 года.

Источник: ghacks.net