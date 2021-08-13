GitHub больше не будет поддерживать аутентификации в Git через пароль. Как включить новую систему авторизации

Сегодня в 20:00 по МСК GitHub отключит парольную авторизацию при подключении к Git.
После этого аутентификацию для работы с Git можно будет пройти только с помощью SSH-ключей или токенов.
Зачем это нужно
Новые меры GitHub должны улучшить безопасность репозиториев. Даже если пароль от GitHub попадёт в руки злоумышленников, они не смогут авторизоваться.
В чём преимущество новой системы авторизации
Аутентификация по токенам позволяет генерировать входные данные отдельно для каждого устройства и сеанса.
При этом подобрать токен перебором невозможно.
Как перейти на новую систему авторизации
Вот подробные инструкции от GitHub:
1) Сгенерируйте новый SSH-ключ.
2) Подключите новый SSH-ключ к аккаунту GitHub.
Ещё вариант — двухфакторная аутентификация
Если у вас включена двухэтапная авторизация, изменения вас не коснутся.
Этот метод уже достаточно безопасен, поскольку позволяет подключиться к Git только с помощью пароля и дополнительного ключа.
Вот инструкция от GitHub о том, как включить двухфакторную аутентификацию:
Источник: Блог GitHub