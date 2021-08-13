GitHub больше не будет поддерживать аутентификации в Git через пароль. Как включить новую систему авторизации

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Сегодня в 20:00 по МСК GitHub отключит парольную авторизацию при подключении к Git.

После этого аутентификацию для работы с Git можно будет пройти только с помощью SSH-ключей или токенов.

Зачем это нужно

Новые меры GitHub должны улучшить безопасность репозиториев. Даже если пароль от GitHub попадёт в руки злоумышленников, они не смогут авторизоваться.

В чём преимущество новой системы авторизации

Аутентификация по токенам позволяет генерировать входные данные отдельно для каждого устройства и сеанса.

При этом подобрать токен перебором невозможно.

Как перейти на новую систему авторизации

Вот подробные инструкции от GitHub:

1) Сгенерируйте новый SSH-ключ.

2) Подключите новый SSH-ключ к аккаунту GitHub.

Ещё вариант — двухфакторная аутентификация

Если у вас включена двухэтапная авторизация, изменения вас не коснутся.

Этот метод уже достаточно безопасен, поскольку позволяет подключиться к Git только с помощью пароля и дополнительного ключа.

Вот инструкция от GitHub о том, как включить двухфакторную аутентификацию:

Источник: Блог GitHub