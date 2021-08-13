GitHub больше не будет поддерживать аутентификации в Git через пароль. Как включить новую систему авторизации

GitHub больше не будет поддерживать аутентификации в Git через пароль. Как включить новую систему авторизации

Новости, 10
Обложка: GitHub больше не будет поддерживать аутентификации в Git через пароль. Как включить новую систему авторизации

Сегодня в 20:00 по МСК GitHub отключит парольную авторизацию при подключении к Git. 

После этого аутентификацию для работы с Git можно будет пройти только с помощью SSH-ключей или токенов.   

Зачем это нужно

Новые меры GitHub должны улучшить безопасность репозиториев. Даже если пароль от GitHub попадёт в руки злоумышленников, они не смогут авторизоваться.

В чём преимущество новой системы авторизации

Аутентификация по токенам позволяет генерировать входные данные отдельно для каждого устройства и сеанса.

При этом подобрать токен перебором невозможно. 

Как перейти на новую систему авторизации

Вот подробные инструкции от GitHub: 

Full-Stack Python Разработчик (Django)

АО «МТТ» (АО Межрегиональный ТранзитТелеком), Удалённо, По итогам собеседования

tproger.ru
Вакансии на tproger.ru

1) Сгенерируйте новый SSH-ключ.

2) Подключите новый SSH-ключ к аккаунту GitHub

Ещё вариант — двухфакторная аутентификация

Если у вас включена двухэтапная авторизация, изменения вас не коснутся. 

Этот метод уже достаточно безопасен, поскольку позволяет подключиться к Git только с помощью пароля и дополнительного ключа. 

Вот инструкция от GitHub о том, как включить двухфакторную аутентификацию: 

Configuring two-factor authentication — GitHub Docs
docs.github.com

Источник: Блог GitHub

Full Stack Developer (Go/Vue)
Удалённо, full-time
iOS разработчик
От 150 000 до 200 000 ₽
Москва, full-time
Тестировщик (QA Engineer)
От 70 000 до 130 000 ₽
Удалённо, full-time
Full-Stack Python Разработчик (Django)
Удалённо, full-time
Все вакансии
Разместить вакансию