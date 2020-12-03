GitHub назвал самый популярный язык программирования в 2020 году

Топ-3 популярных языков в сервисе остался прежним: JavaScript, Python, Java. TypeScript рванул за год с 7-го на 4-е место. PHP же наоборот — упал с 4-го места на 6-е. Замыкает пятёрку лидеров C#.

Не менее интересна и статистика сервиса по самым активным регионам. Так, наибольшее количество пользователей GitHub находится в Северной Америке — 34%. На втором месте расположилась Азия с 30,7% юзеров. Европейцев же на сервисе всего лишь 26,8%. Что удивительно, сервис даже опубликовал статистику по пользователям из Африки — их целых 2%.

Ещё из интересного можно отметить, что из-за пандемии разработчики начали чаще пилить проекты с открытым исходным кодом. За последний год их число увеличилось на 40%. Также на GitHub в уходящем году было открыто более 60 млн новых репозиториев.

Источник: GitHub