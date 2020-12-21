Google и L’Oreal предложат примерить AR-косметику прямо в поисковике

Google объявила о сотрудничестве с ModiFace и Perfect Corp, благодаря которому пользователи смогут опробовать косметику L’Oreal, MAC Cosmetics, Black Opal и Charlotte Tilbury прямо на странице поиска. В официальном блоге технологического гиганта сообщается, что «наложить» AR-макияж можно как на заранее подготовленных моделях, так и на себе.

В Google также заявили, что компания тесно сотрудничает со специалистами из мира моды. Итогом их совместной работы стала система рекомендаций при поиске той или иной косметики. Теперь, когда пользователи ищут её в Google Shopping или во вкладке «Рекомендации», они будут получать советы от профессионалов из сферы красоты и моды.

Источник: Блог Google