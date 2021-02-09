Google, Microsoft и Huawei объединились для поддержания жизни языка Rust

В 2020 году Mozilla уволила множество сотрудников, в том числе и связанных с разработкой языка программирования Rust. После этого стало ясно, что необходимо создать некий фонд, который возьмёт на себя жизнеобеспечение технологии. Как стало известно, именно для его создания объединились специалисты из Google, Microsoft, Huawei и ещё нескольких ИТ-гигантов.

Объединение назвали незамысловато — Rust Foundation. TechCrunch пишет, что на два года поддержки проекта было выделено в общей сложности 1 млн долларов. На эти деньги планируется разрабатывать сервисы, программы, а также проводить мероприятия, направленные на поддержку основных мейнтейнеров разработки.

Mozilla взрастила Rust для создания лучшего Firefox и внесения своего вклада в лучший интернет. В своём новом доме, вместе с Rust Foundation, язык Rust получит «комнату» для взращивания своего собственного успеха, продолжая при этом усиливать основные ценности, которыми Mozilla поделилась с сообществом Rust. Бобби Холли , член Rust Foundation

Источник: TechCrunch