Google обвинила DroidScript в мошенничестве и забанила его

Поделиться

Google удалила из магазина Google Play популярную среди разработчиков IDE — DroidScript. Искусственный интеллект компании обнаружил в приложении мошенничество с рекламой, что и стало причиной бана.

Основатель Droidscript.org Дэвид Хуррен отправил запрос к Google. В нём он попросил поискового гиганта поделиться подробностями. Но по итогу его просьба так и не была удовлетворена.

Что иронично, даже сотрудник поддержки Синди, общавшаяся с главой DroidScript по поводу случившегося, также, вероятнее всего, была ИИ-ботом. Об этом заявил сам Хуррен.

На данный момент есть лишь одно разумное объяснение «рекламному мошенничеству» заблокированного приложения. Вероятнее всего, какой-то другой софт скопировал AdMob-идентификатор DroidScript. Именно это ИИ распознал как обман и забанил IDE без объяснения причин.

DroidScript — мобильная IDE. Она позволяет создавать Android-приложения без необходимости устанавливать Android Studio и используя JavaScript. На момент блокировки, у неё было более 1 млн скачиваний.

Источник: Google Groups