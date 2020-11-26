Google сделает среду выполнения ART для Android скачиваемым модулем

О желании Google внести столь крупное изменение в логику Android рассказал разработчик компании Орион Ходсон. По его словам, нововведение будет представлено уже в следующей версии Android — Android 12. Что интересно, судя по записи программиста, внутри компании мобильную операционную систему продолжают называть по буквенному индексу, т.е. Android S.

Напомним, что Project Mainline является расширением другой инициативы Google — Project Treble. Если последний призван уменьшить зависимость производителей смартфонов от поставщиков процессоров при обновлении Android, то Mainline уменьшает зависимость Google от разработчиков смартфонов при выпуске патчей безопасности и прочих отдельных составляющих мобильной ОС.

Источник: XDA-Developers