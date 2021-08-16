Google сообщила, что не будет удалять запрещённый контент, если проиграет в суде «Царьграду». За это компанию могут заблокировать в России

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Google заявила, что перестанет удалять из поисковой выдачи запрещенный в России контент, если суд удовлетворит иск телеканала «Царьград».

Проигрыш «Царьграду» в суде грозит Google гигантским штрафом.

Что за иск «Царьграда»

28 июля 2020 года телеканал «Царьград ТВ» сообщил о блокировке своего YouTube-аккаунта.

Google объяснила блокировку исполнением американского законодательства о санкциях: основатель «Царьграда» Константин Малофеев с 2014 года находится под санкциями.

В августе 2020 года «Царьград» обратился в суд с иском о восстановлении своего YouTube-канала и возмещении «недополученных» средств.

Google пытался пойти на мировую — не получилось

Google предложила «Царьграду» мирно урегулировать конфликт на одном из заседаний суда.

Но переговоры завершились, даже не начавшись.

«Руководством телеканала «Царьград» отказывается от переговоров с представителями компании Google по поводу мирового решения судебного спора. Если компания по-прежнему хочет работать в России, придется либо исполнить законы нашей страны и разблокировать канал «Царьград-ТВ», либо заплатить гигантский штраф», — заявили в «Царьграде».

Чем всё это грозит россиянам

Если Google перестанет удалять запрещённый контент из поисковой выдачи, компания будет нарушать федеральный закон 149.

Это позволит суду заблокировать все сервисы американской компании на территории России.

Источник: Forbes