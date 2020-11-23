Google тестирует приложение для заработка на выполнении простых задач

Как стало известно, прямо сейчас Google проводит бета-тестирование своего нового приложения Task Mate. С его помощью пользователи смогут зарабатывать деньги, выполняя на своих смартфонах достаточно простые задачи.

Согласно опубликованным данным, эти самые задачи будут разделяться на две категории: «сидячие» и «на ходу». К первой можно отнести запись озвученных предложений, перевод с английского языка на родной для пользователя и создание транскрипций, в то время как ко второй относятся создание фотографий местности или витрин магазинов.

Уже сейчас доступны скриншоты Task Mate, благодаря которым можно увидеть, что пользователи в любой момент смогут посмотреть, сколько денег они заработали на уже подтверждённых задачах, а какая сумма ещё ожидает подтверждения. При этом в качестве работодателей, которые будут пополнять коллекцию приложения, называются «бизнесы по всему миру».

Стоит отметить, что на данный момент тестирование новинки проходит лишь в Индии. Но учитывая потенциал Task Mate, вполне вероятно, что приложение в конечном итоге станет доступно во всём мире, в том числе и в России.

Источник: 9to5Google