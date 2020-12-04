Google уволила одного из ведущих исследователей ИИ в компании

По словам Гебру, некоторое время назад менеджеры поискового гиганта попросили её отозвать свою исследовательскую работу. Так как решение не обсуждалось и сделать всё надо было в крайне сжатые сроки, девушка заявила о желании пересмотреть условия работы в компании. В противном случае она намеревалась «начать работу над переходом».

Стоит отметить, разработчик поделилась своими переживаниями по поводу случившегося. Она отправила письмо участницам рассылки Brain Women and Allies внутри Google, где рассказала о произошедшем.

Закончилась история практически не успев начаться. Вице-президент по техническим вопросам Google Research Меган Качолия приняла отставку Гебру, так как компания не может принять её новых условий. А главной причиной увольнения стало то самое письмо, включённое девушкой в рассылку.

Напомним, что Тимнит Гебру занималась улучшением работы алгоритмов ИИ от Google. Именно она отметила большее число ошибочных распознаваний темнокожих людей из-за тренировки нейросетей преимущественно на белых.

Источник: The Verge