Google уволила одного из ведущих исследователей ИИ в компании

Google уволила одного из ведущих исследователей ИИ в компании

Тимнит Гебру заявила, что увольнение произошло в результате внутреннего конфликта. Экс-сотрудница Google была одним из технических руководителей компании по этике искусственного интеллекта. 

По словам Гебру, некоторое время назад менеджеры поискового гиганта попросили её отозвать свою исследовательскую работу. Так как решение не обсуждалось и сделать всё надо было в крайне сжатые сроки, девушка заявила о желании пересмотреть условия работы в компании. В противном случае она намеревалась «начать работу над переходом».



Тимнит Гебру / Источник: TechCrunch

Стоит отметить, разработчик поделилась своими переживаниями по поводу случившегося. Она отправила письмо участницам рассылки Brain Women and Allies внутри Google, где рассказала о произошедшем.

Закончилась история практически не успев начаться. Вице-президент по техническим вопросам Google Research Меган Качолия приняла отставку Гебру, так как компания не может принять её новых условий. А главной причиной увольнения стало то самое письмо, включённое девушкой в рассылку.

Напомним, что Тимнит Гебру занималась улучшением работы алгоритмов ИИ от Google. Именно она отметила большее число ошибочных распознаваний темнокожих людей из-за тренировки нейросетей преимущественно на белых.

Источник: The Verge