Google выпустила квест-приглашение на Google I/O 2021

Компания Google запустила новый сайт. На нём пользователям предлагается пройти квест с выполнением разных задачек. В случае успеха, поисковый гигант рассказывает подробности о грядущей Google I/O 2021.

При переходе на страницу, вас встретит цитата:

It matters little who first arrives at an idea, rather what is significant is how far that idea can go.