Google выпустила квест-приглашение на Google I/O 2021

Google выпустила квест-приглашение на Google I/O 2021

Новости,
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Конференция пройдёт в онлайн формате и будет бесплатной для всех желающих.

Компания Google запустила новый сайт. На нём пользователям предлагается пройти квест с выполнением разных задачек. В случае успеха, поисковый гигант рассказывает подробности о грядущей Google I/O 2021.

При переходе на страницу, вас встретит цитата:

It matters little who first arrives at an idea, rather what is significant is how far that idea can go.

А ниже поле для ввода имени автора этих слов. В случае успешного их введения, сайт перебросит вас на следующий этап. На нём уже надо решить небольшую логическую задачу по написанию простейшего кода:

И таких пазлов от Google будет несколько. Пройдя все тестовые этапы, поисковый гиганта наградит вас подробностями о будущей конференции для разработчиков. Попробовать свои силы можно по ссылке.

Традиционно на Google I/O компания показывает новейшие разработки, а также анонсирует свежую версию Android. Интернет-инсайдеры сообщают, что нас может ждать и анонс новых недорогих смартфонов компании — линейки Pixel 5a.

Тут будут спойлеры, так что если хотите сами всё узнать, лучше не читать текст под катом
Мероприятие пройдёт с 18 по 20 мая 2021 года. Оно перейдёт полностью в онлайн-формат — подобной схемы придерживается и Apple со своим WWDC 2021. Регистрация уже открыта, её можно пройти также кликнув по ссылке.

Источник: Google

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