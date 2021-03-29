Хакеры взломали Git-репозиторий PHP для добавления бэкдоров в исходный код языка

Хакеры взломали Git-репозиторий PHP для добавления бэкдоров в исходный код языка

Новости,
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Под атакой оказался git.php.net.

Накануне злоумышленники добавили два вредоносных коммита в официальный Git языка PHP. Сделали они это от лица известных PHP-разработчиков Расмуса Лердордфа и Никиты Попова, сообщает BleepingComputer.

Источник: Unsplash

Хакеры пытались скрыть свою вредительскую деятельность. Для этого они выдавали внесённые изменения за обычное исправление типографических ошибок.  На деле же они изменили исходный код PHP таким образом, что в нём появился удалённо управляемый бэкдор.

Что интересно, случившееся привело к тому, что мейнтейнеры языка решили перенести все исходники на GitHub. Объяснили они это высокой рискованностью использования своих серверов для этих целей.

Источник: BleepingComputer

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