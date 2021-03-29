Хакеры взломали Git-репозиторий PHP для добавления бэкдоров в исходный код языка

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Накануне злоумышленники добавили два вредоносных коммита в официальный Git языка PHP. Сделали они это от лица известных PHP-разработчиков Расмуса Лердордфа и Никиты Попова, сообщает BleepingComputer.

Хакеры пытались скрыть свою вредительскую деятельность. Для этого они выдавали внесённые изменения за обычное исправление типографических ошибок. На деле же они изменили исходный код PHP таким образом, что в нём появился удалённо управляемый бэкдор.

Что интересно, случившееся привело к тому, что мейнтейнеры языка решили перенести все исходники на GitHub. Объяснили они это высокой рискованностью использования своих серверов для этих целей.

Источник: BleepingComputer