Helix: новый консольный редактор с мультивыделением и «умной» подсветкой кода

Helix: новый консольный редактор с мультивыделением и «умной» подсветкой кода

Новости, 421
Достаточно интересный проект, к тому же написанный на Rust.

Неизвестный разработчик создал новый vim-образный текстовый редактор — Helix. Сам девелопер называет своё творение постмодернистским (post-modern). Объясняет он это тем, что если Neovim — это современный (modern) Vim, то его редактор — post-modern.

Helix работает прямо в консоли, при этом основное управление позаимствовано у более ранних аналогов. Так, например, для перемещения по документу используются каноничные h, j, k и l:

Сам проект написан на языке Rust. Без Electron, VimScript или JavaScript. Это, по словам разработчика, должно положительно сказаться на времени работы ноутбуков от аккумулятора при использовании Helix.

Главные особенности редактора

  • схожая с Vim модель редактирования;
  • мультивыделение;
  • встроенная поддержка Language Server;
  • интеллектуальная инкрементальная подсветка синтаксиса и редактирование кода через tree-sitter.

Установка Helix

Выполните в Терминале команды:

git clone --recurse-submodules --shallow-submodules -j8 https://github.com/helix-editor/helix

cd helix

cargo install --path helix-term

После этого скопируйте каталог /runtime куда угодно. Helix по умолчанию будет искать среду выполнения в той же папке, что и исполняемый файл, но это можно изменить с помощью переменной среды HELIX_RUNTIME.

Подробнее о проекте можно узнать в его GitHub-репозитории.