Helix: новый консольный редактор с мультивыделением и «умной» подсветкой кода

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Неизвестный разработчик создал новый vim-образный текстовый редактор — Helix. Сам девелопер называет своё творение постмодернистским (post-modern). Объясняет он это тем, что если Neovim — это современный (modern) Vim, то его редактор — post-modern.

Helix работает прямо в консоли, при этом основное управление позаимствовано у более ранних аналогов. Так, например, для перемещения по документу используются каноничные h , j , k и l :

Сам проект написан на языке Rust. Без Electron, VimScript или JavaScript. Это, по словам разработчика, должно положительно сказаться на времени работы ноутбуков от аккумулятора при использовании Helix.

Главные особенности редактора

схожая с Vim модель редактирования;

мультивыделение;

встроенная поддержка Language Server;

интеллектуальная инкрементальная подсветка синтаксиса и редактирование кода через tree-sitter.

Установка Helix

Выполните в Терминале команды:

git clone --recurse-submodules --shallow-submodules -j8 https://github.com/helix-editor/helix

cd helix

cargo install --path helix-term

После этого скопируйте каталог /runtime куда угодно. Helix по умолчанию будет искать среду выполнения в той же папке, что и исполняемый файл, но это можно изменить с помощью переменной среды HELIX_RUNTIME .

Подробнее о проекте можно узнать в его GitHub-репозитории.