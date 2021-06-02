Helix: новый консольный редактор с мультивыделением и «умной» подсветкой кода

Неизвестный разработчик создал новый vim-образный текстовый редактор — Helix. Сам девелопер называет своё творение постмодернистским (post-modern). Объясняет он это тем, что если Neovim — это современный (modern) Vim, то его редактор — post-modern.
Helix работает прямо в консоли, при этом основное управление позаимствовано у более ранних аналогов. Так, например, для перемещения по документу используются каноничные
h,
j,
k и
l:
Сам проект написан на языке Rust. Без Electron, VimScript или JavaScript. Это, по словам разработчика, должно положительно сказаться на времени работы ноутбуков от аккумулятора при использовании Helix.
Главные особенности редактора
- схожая с Vim модель редактирования;
- мультивыделение;
- встроенная поддержка Language Server;
- интеллектуальная инкрементальная подсветка синтаксиса и редактирование кода через tree-sitter.
Установка Helix
Выполните в Терминале команды:
git clone --recurse-submodules --shallow-submodules -j8 https://github.com/helix-editor/helix
cd helix
cargo install --path helix-term
После этого скопируйте каталог
/runtime куда угодно. Helix по умолчанию будет искать среду выполнения в той же папке, что и исполняемый файл, но это можно изменить с помощью переменной среды
HELIX_RUNTIME.
Подробнее о проекте можно узнать в его GitHub-репозитории.