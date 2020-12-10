HTTP Archive подвёл итоги веба за 2020 год

HTTP Archive подвёл итоги веба за 2020 год

В общей сложности сервис проанализировал около 7,5 млн сайтов и обработал 31,1 ТБ данных, чтобы выдать свежий Web Almanac.

Уже второй год подряд HTTP Archive публикует на своём сайте отчёт об актуальном состоянии веба. Документ поделён на 5 частей, состоящих из 22 глав. В них рассказывается о состоянии контентной части сети (CSS, JS, шрифты), о пользовательском опыте (SEO, доступности, приватности), публикации контента (CMS, Jamstack) и т.д.

На главной странице, посвящённой альманаху (не в самом документе), можно найти интересные факты о вебе. Например, знали ли вы, что 86,9% HTTPS-запросов исходят со смартфонов? А то, что reCAPTCHA используется на 9,03% мобильных сайтов? Набор фактов меняется на новый периодически, без особой привязки к поведению гостя.



Пример интересных фактов, приводимых HTTP Archive

Сообщается, что в общей сложности над проектом работали 116 человек. Присоединиться к ним может любой желающий — набор на участие в создании Web Almanac 2021 уже начался. Для этого достаточно заполнить форму.

Источник: HTTP Archive

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