Илон Маск примет участие в российской конференции

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С 20 по 22 мая 2021 года в восьми городах России пройдёт марафон «Новое знание». По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, на его открытии выступит Илон Маск.

Чиновник отметил, что за три дня участники смогут послушать доклады совершенно разных спикеров. В их числе заявлены Герман Греф, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук и т.д.

На их фоне особенно выделяются два человека — глава Tesla Илон Маск и сооснователь Apple Стив Возняк, которые также примут участие в «Новом знании».

Просветительский марафон пройдёт в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Во время мероприятия будет проведено более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Все они, по словам организаторов марафона, будут связаны исключительно с реальными кейсами, «которые работают здесь и сейчас».

Источник: ТАСС