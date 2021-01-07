Исходные коды с Git-репозитория Nissan утекли в сеть из-за использования дефолтного логина и пароля

Исходники мобильного приложения Nissan North America и множество других данных попали в открытый доступ, передаёт ZDNet. Причиной этому выступила неправильная настройка Bitbucket Git-сервера подразделения. Вместо того, чтобы защитить аккаунт всеми возможными способами, для входа на сервер использовались стандартные логин и пароль — «admin/admin».

Первоначально тред, посвящённый утечке, появился в Twitter-аккаунте швейцарского разработчика Тилля Котманна. Именно благодаря ему стало известно, что в сеть утекли исходные коды мобильного приложения компании, диагностических утилит, сервисов NCAR/ICAR, серверных бэкендов, внутренних информационных систем и т.д.

В OpenNET уже успели отметить, что анализ кода диагностической системы ASIST раскрыл использование специалистами Nissan устаревших алгоритмов RC4 с жёстко прошитым ключом «Amalesh» при шифровании пароля.

Печально известный Git-сервер уже отключён. Nissan «отрубила» доступ к нему практически сразу же после появления первых обсуждений случившегося. Представители компании также заявили, что уже занимаются поиском виновных.

Источник: ZDNet