Исходные коды с Git-репозитория Nissan утекли в сеть из-за использования дефолтного логина и пароля

Исходные коды с Git-репозитория Nissan утекли в сеть из-за использования дефолтного логина и пароля

То есть да, кто-то в международной компании решил, что лучшей связкой для защиты данных будет связка «admin/admin».


Источник: Twitter / antiproprietary

Исходники мобильного приложения Nissan North America и множество других данных попали в открытый доступ, передаёт ZDNet. Причиной этому выступила неправильная настройка Bitbucket Git-сервера подразделения. Вместо того, чтобы защитить аккаунт всеми возможными способами, для входа на сервер использовались стандартные логин и пароль — «admin/admin».

Первоначально тред, посвящённый утечке, появился в Twitter-аккаунте швейцарского разработчика Тилля Котманна. Именно благодаря ему стало известно, что в сеть утекли исходные коды мобильного приложения компании, диагностических утилит, сервисов NCAR/ICAR, серверных бэкендов, внутренних информационных систем и т.д. 

В OpenNET уже успели отметить, что анализ кода диагностической системы ASIST раскрыл использование специалистами Nissan устаревших алгоритмов RC4 с жёстко прошитым ключом «Amalesh» при шифровании пароля.



Печально известный Git-сервер уже отключён. Nissan «отрубила» доступ к нему практически сразу же после появления первых обсуждений случившегося. Представители компании также заявили, что уже занимаются поиском виновных.

Источник: ZDNet

Java-программист уровень Middle-Senior
От 250 000 до 380 000 ₽
Удалённо, Гибкий график
Head of Development/Team Lead
От 250 000 до 300 000 ₽
Удалённо, Полная занятость
PHP-разработчик
до 130 000 ₽
Санкт-Петербург, Полная занятость
Все вакансии
Разместить вакансию