Исследователи обнаружили, что старый iPhone можно ускорить, если выбрать в качестве региона Францию

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Китайские исследователи обнаружили, что если в качестве региона на старом iPhone выставить Францию, смартфон начнёт работать быстрее и плавнее.

Этот лайфхак иногда срабатывает и на старых iPad.

Как узнали

Исследователи опубликовали отчёт, в котором рассказали, как выявили эту закономерность.

Они взяли iPhone 7 и замерили скорость CPU и GPU с помощью утилиты для тестирования смартфонов GeekBench 5. Оказалось, что когда на устройстве выставлен регион Франция, CPU работает быстрее.

На iPhone 12 трюк провернуть не получилось.

Почему так происходит

Дело в том, что французский регулятор оштрафовал Apple за намеренное замедление старых айфонов. Компания делала это, чтобы повысить спрос на новые смартфоны.

После этого штрафа Apple не может замедлять телефоны. Поэтому если поставить регион Франция, iPhone заработает так, как он должен изначально работать.

Как поменять регион на iPhone

Откройте «Настройки». Перейдите на вкладку iTunes Store и App Store. Нажмите на синюю строку Apple ID. Может потребоваться выполнить вход. Нажмите «Страна или регион». Нажмите «Изменить страну или регион». Выберите в качестве региона Францию. Введите платёжные данные с французским адресом.

Если не получилось, попробуйте воспользоваться инструкцией Apple.

Источник: GizChina