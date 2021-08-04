Из пермского стартапа Xsolla уволили 150 человек за «невовлечённость». В компании провели анализ продуктивности в рабочих сервисах с помощью биг даты

В Twitter активно обсуждают историю из пермского стартапа Xsolla.
Что случилось
Глава компании Xsolla Александр Агапитов уволил 150 человек, потому что команда биг дата сочла их «невовлечёнными» и «малопродуктивными».
Такие выводы команда сделала на основе анализа активности сотрудников в рабочих сервисах и чатах: Jira, Confluence, Google Почта, Google Документы и так далее.
Всем уволенным сотрудникам CEO разослал вот такое письмо:
Как отреагировал интернет
Пользователи Twitter недовольны. Им не понравилась ни сама идея увольнять сотрудников с помощью биг даты, ни то, как написано письмо.
Мне кажется, или само письмо написано пассивно-агрессивно?
— OLEJA 🎮🎹🧘🦧 (@OLEJA_live) August 4, 2021
Если бы я работал в xsolla и мне не пришло такое письмо, я бы сам уволился. Это какой-то треш. Оценивать работу по активностям в почте и чате. Я бы бота написал, который каждую секунду отправляет случайный смайлик. И рассылку почты сделал.
— Artem Kayumov (@artem_kayumov) August 4, 2021
Ох уж эти KPI. Сами не заметят, как люди вместо работы будут клепать никому ненужные задачи в Jira, фиксировать каждый чих в Confluence, оффтопиться в чатах и писать бесконечные треды в почте.
— Tolegen Izbassar (@t_izbassar) August 4, 2021
Особенно пользователей возмутило, что в вакансиях на hh.ru компания обещала, что будет платить не за количество отработанных часов, а за результат:
Как говорится на их страничке на HH pic.twitter.com/H41ly0vdWZ
— λekker (@lekkermode) August 4, 2021
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Xsolla разрабатывает платформу для разработчиков игр, которая позволяет автоматически подключит приём платежей.
Стартап работает в 200 странах, годовая выручка составляет 67$ миллионов.
Источник: Twitter