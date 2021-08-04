Из пермского стартапа Xsolla уволили 150 человек за «невовлечённость». В компании провели анализ продуктивности в рабочих сервисах с помощью биг даты

Из пермского стартапа Xsolla уволили 150 человек за «невовлечённость». В компании провели анализ продуктивности в рабочих сервисах с помощью биг даты

Новости, 25
Обложка: Из пермского стартапа Xsolla уволили 150 человек за «невовлечённость». В компании провели анализ продуктивности в рабочих сервисах с помощью биг даты

В Twitter активно обсуждают историю из пермского стартапа Xsolla.

Что случилось

Глава компании Xsolla Александр Агапитов уволил 150 человек, потому что команда биг дата сочла их «невовлечёнными» и «малопродуктивными». 

Такие выводы команда сделала на основе анализа активности сотрудников в рабочих сервисах и чатах: Jira, Confluence, Google Почта, Google Документы и так далее.

Всем уволенным сотрудникам CEO разослал вот такое письмо:

Письмо уволенным сотрудникам

Как отреагировал интернет

Пользователи Twitter недовольны. Им не понравилась ни сама идея увольнять сотрудников с помощью биг даты, ни то, как написано письмо.

Особенно пользователей возмутило, что в вакансиях на hh.ru компания обещала, что будет платить не за количество отработанных часов, а за результат: 

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Xsolla разрабатывает платформу для разработчиков игр, которая позволяет автоматически подключит приём платежей.

Стартап работает в 200 странах, годовая выручка составляет 67$ миллионов.

Источник: Twitter