Из пермского стартапа Xsolla уволили 150 человек за «невовлечённость». В компании провели анализ продуктивности в рабочих сервисах с помощью биг даты

Поделиться

В Twitter активно обсуждают историю из пермского стартапа Xsolla.

Что случилось

Глава компании Xsolla Александр Агапитов уволил 150 человек, потому что команда биг дата сочла их «невовлечёнными» и «малопродуктивными».

Такие выводы команда сделала на основе анализа активности сотрудников в рабочих сервисах и чатах: Jira, Confluence, Google Почта, Google Документы и так далее.

Всем уволенным сотрудникам CEO разослал вот такое письмо:

Как отреагировал интернет

Пользователи Twitter недовольны. Им не понравилась ни сама идея увольнять сотрудников с помощью биг даты, ни то, как написано письмо.

Мне кажется, или само письмо написано пассивно-агрессивно? — OLEJA 🎮🎹🧘🦧 (@OLEJA_live) August 4, 2021

Если бы я работал в xsolla и мне не пришло такое письмо, я бы сам уволился. Это какой-то треш. Оценивать работу по активностям в почте и чате. Я бы бота написал, который каждую секунду отправляет случайный смайлик. И рассылку почты сделал. — Artem Kayumov (@artem_kayumov) August 4, 2021

Ох уж эти KPI. Сами не заметят, как люди вместо работы будут клепать никому ненужные задачи в Jira, фиксировать каждый чих в Confluence, оффтопиться в чатах и писать бесконечные треды в почте. — Tolegen Izbassar (@t_izbassar) August 4, 2021

Особенно пользователей возмутило, что в вакансиях на hh.ru компания обещала, что будет платить не за количество отработанных часов, а за результат:

Как говорится на их страничке на HH pic.twitter.com/H41ly0vdWZ — λekker (@lekkermode) August 4, 2021

***

Xsolla разрабатывает платформу для разработчиков игр, которая позволяет автоматически подключит приём платежей.

Стартап работает в 200 странах, годовая выручка составляет 67$ миллионов.

Источник: Twitter