Энтузиасты нашли голосование, давшее название Stack Overflow

На Reddit набирает популярность тред, в котором пользователь под ником officergabe опубликовал ссылку на голосование 2008 года. С его помощью сооснователь платформы Stack Overflow как раз пытался определиться с названием проекта.

Оригинальный пост на Coding Horror датируется 6 апреля 2008 года, то есть почти за полгода до релиза сервиса. В нём Джефф Этвуд спрашивает у своих читателей, как лучше назвать его новый проект. На выбор было представлено множество вариантов, в числе которых был и ставший финальным Stack Overflow.

Название, ставшее финальным, получило 1721 голосов — 25% от общего числа проголосовавших. На втором месте по популярности было Private Void — этот вариант набрал 934 голоса (14%). Замкнуло тройку лидеров название Dereferenced с 755 голосами (11%).

В том же посте Этвуд даёт ссылку на подкаст. В нём разработчик рассказал о том, что вообще будет представлять будущий Stack Overflow.

Источник: Reddit