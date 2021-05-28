Космический интернет OneWeb может заработать в России до конца 2021 года

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Около часа назад ракета-носитель Союз-2.1б стартовала с космодрома Восточный. На его борту находятся 36 спутников OneWeb — космического интернет-провайдера.

Спустя какое-то время после запуска с заявлением выступил коммерческий директор компании в России Михаил Кайгородов. По его словам, уже в конце 2021 года OneWeb «сможет предоставлять услуги связи на территории России».

Напомним, что изначально сегодняшний старт должен был случиться ещё вчера, 27 мая. Но из-за необходимости замены электрооборудования на ракете, запуск решили перенести на сегодня.

OneWeb — британская компания, которая к концу 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников. С их помощью провайдер планирует обеспечить широкополосным доступом к интернету пользователей по всей поверхности Земли.

Источник: Раньше всех. Ну почти.