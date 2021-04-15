Линус Торвальдс раскритиковал поддержку Rust для ядра Linux

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Создатель Linux — Линус Торвальдс — опубликовал рецензию на внедрение Rust в основанный им проект. Речь идёт о реализации инструментов для создания драйверов с помощью языка.

Одной из самых серьёзных проблем, обнаруженных «отцом» Linux, оказалось использование вычислений с плавающей запятой или 128-битными типами. Это, по словам Торвальдса, недопустимо для окружений подобных ядру Linux.

Усугубляется проблема ещё и тем, что базовая библиотека Rust монолитна. Это делает невозможным использование лишь безопасных функций языка.

Также вопросы у разработчика вызвало теоретическое окончание ошибочных ситуаций в виде panic() . К таким, например, относится нехватка памяти.

Закончил Торвальдс свой «обзор» словами о том, что предоставленный пример драйвера достаточно бесполезен. На будущее он дал совет «приложить в качестве примера какой-нибудь драйвер, решающий одну из реальных задач».

Источник: OpenNET