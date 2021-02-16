Microsoft Edge ждёт обновление: появятся виджеты, поиск по вкладкам и меню расширений

Microsoft Edge ждёт обновление: появятся виджеты, поиск по вкладкам и меню расширений

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Microsoft тестирует три новые функции, которые должны сделать работу с Edge более удобной.

Первое планируемое нововведение — виджеты новостей и погоды. Заголовки будут подтягиваться из ленты MSN. В виджете будут отображаться новости, подобранные по интересам и местоположению пользователей. Подобная реализация используется в виджете новостей и погоды, который должен вскоре появиться на панели задач Windows 10.

Microsoft также работает над внедрением поиска по вкладкам. Это упростит навигацию пользователям, которые открывают одновременно большое количество веб-страниц. Получить доступ к поисковой строке можно будет с помощью кнопки, которая появится на верхней панели браузера.

Ещё одна новая функция — меню расширений. Вызывающая его кнопка будет выглядеть как элемент пазла. При нажатии на неё отобразится список всех установленных и включенных расширений. Для удобства можно закрепить значки расширений на адресной строке. Сейчас такой же подход используется в Google Chrome.

Виджеты в Edge

Пользоваться виджетом можно даже при закрытом окне браузера

Поиск по вкладкам

Для вкладок появится отдельный поиск

 

Меню расширений

Все расширения в одном меню

Источник: Windows Latest