Microsoft Edge ждёт обновление: появятся виджеты, поиск по вкладкам и меню расширений

Первое планируемое нововведение — виджеты новостей и погоды. Заголовки будут подтягиваться из ленты MSN. В виджете будут отображаться новости, подобранные по интересам и местоположению пользователей. Подобная реализация используется в виджете новостей и погоды, который должен вскоре появиться на панели задач Windows 10.

Microsoft также работает над внедрением поиска по вкладкам. Это упростит навигацию пользователям, которые открывают одновременно большое количество веб-страниц. Получить доступ к поисковой строке можно будет с помощью кнопки, которая появится на верхней панели браузера.

Ещё одна новая функция — меню расширений. Вызывающая его кнопка будет выглядеть как элемент пазла. При нажатии на неё отобразится список всех установленных и включенных расширений. Для удобства можно закрепить значки расширений на адресной строке. Сейчас такой же подход используется в Google Chrome.

Источник: Windows Latest